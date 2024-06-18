В Чехове начался ремонт дороги в деревне Шарапово

По поручению главы городского округа Чехов его заместитель Алексей Родин совместно с сотрудниками МБУ «Чеховское благоустройство» проконтролировал ход работ по текущему ремонту автомобильной дороги в деревне Шарапово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» ведутся работы по ремонту дорожного покрытия по улице Нижняя. В настоящее время проводятся подготовительные работы по профилированию дорожного полотна для дальнейшего устройства асфальтобетонного покрытия.

«Обустройство и ремонт дорог значительно улучшат транспортную доступность и условия проживания жителей нашего округа», — отметил Алексей Родин.

Ремонт дороги в деревне Шарапово позволит повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.