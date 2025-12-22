сегодня в 16:34

В Чехове начался капитальный ремонт моста через Лопасню

В Чехове стартовал капитальный ремонт мостового перехода через реку Лопасню на дороге «Чехов – Кресты – Южный». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В муниципальном округе Чехов начался капитальный ремонт моста длиной около 40 метров через реку Лопасню. Сооружение соединяет микрорайон Ровки с деревней Коровино и расположено на дороге «Чехов – Кресты – Южный».

Сейчас специалисты обустраивают временный мост с тротуарами и объездную дорогу для организации движения автомобилей и пешеходов. В работах задействовано 8 человек и 5 единиц спецтехники. Движение по основному мосту осуществляется в реверсивном режиме.

После завершения строительства временного моста, которое при благоприятных погодных условиях планируется к концу 2025 года, транспорт будет перенаправлен на новое сооружение. Жители положительно оценивают ремонт, отмечая его важность для района.

В рамках капитального ремонта планируется восстановить конструктивные элементы моста, проезжую часть, подходы и тротуары, а также укрепить откосы. Полное завершение работ намечено на июнь 2027 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.