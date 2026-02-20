В Чехове музей Мострансавто посетили 1,5 тыс человек

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто в округе Чехов посетили более 1,5 тысячи человек, среди которых школьники, студенты и семьи с детьми, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Экскурсии в музее проходят каждую неделю. По словам директора учреждения Владимира Комарова, учителя нередко заранее просят подготовить тематические рассказы, например об истории развития автомобильного транспорта в стране. Посетители могут посидеть за рулем фронтовых грузовиков, а ученики сельской школы деревни Манушкино проводят здесь уроки труда и детально изучают технику.

«Экскурсии у нас каждую неделю. Бывает, учителя заранее просят подготовить тематический рассказ. Дети и родители предпочитают посидеть за рулем фронтовых грузовиков», — рассказал директор музея Владимир Комаров.

Комаров более 50 лет проработал в компании, участвовал в создании музея и знает историю каждого экспоната. Формирование коллекции началось в 2001 году и продолжается до сих пор. Постоянная экспозиция «История и современность» насчитывает свыше 700 единиц техники и артефактов — автобусы, грузовые и легковые автомобили отечественного производства, кассовые аппараты и форменную одежду водителей. Среди раритетов — ГАЗ-АА, «Победа» и автобус ЗиЛ-158.

В год 100-летия Мострансавто в музее планируют открыть тематическую экспозицию о развитии крупнейшей транспортной компании Подмосковья. Музей расположен в округе Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Он работает по будням с 9:00 до 16:00, посещение бесплатное по предварительной записи по телефону +7 (963) 722-67-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что бренд Chery займет производственную площадку в Подмосковье, которую покинула немецкая компания Mercedes-Benz. Там будут делать и бюджетные, и люксовые автомобили.

«Были интересные переговоры с ведущим мировым производителем. Сегодня Китай задает тон, моду на автомобилестроение, особенно в «зеленом» автомобилестроении. (На смену Mercedes — ред.) пришли лидеры китайского автопрома, они чувствуют себя уверенно, буквально недавно у нас закончилась с ними встреча. У нас все готово для подписания с ними специального инвестконтракта. Наш Минпромторг делает все для того, чтобы это свершилось», — сказал Воробьев.