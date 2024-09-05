В частный сектор Западного микрорайона Клина будет заезжать автобус

Автобус будет заезжать в частный сектор Западного микрорайона Клина после того, как жители микрорайона Клина в администрацию с просьбой пустить к ним автобус. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Для этих целей спроектировали и построили отстойно-разворотную площадку (ОРП). На завтра назначена ее комиссионная приемка в составе представителей ГИБДД, перевозчика Мострансавто, Администрации г/о Клин и подрядной организации.

Уже есть согласование от Министерства транспорта Московской области на изменение схемы движения. Ожидается, что скоро сюда будет ходить автобус № 16. «Теперь горожане смогут с комфортом добираться до нужных им мест. Кроме того, это поможет снизить нагрузку на другие маршруты общественного транспорта», — пояснил уполномоченный представитель администрации городского округа Клин по организации пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения Алексей Шакорин.

В этой части города находится порядка 11 улиц с частными домовладениями — ул. Ю.Артюхина, М.Прудкина, Е.Леонова, В.Мухиной, И.Усагина, В.Шаламова, С. Афанасьева, ул. Западная и Осенняя.

Автобус раньше сюда никогда не заходил. Маршрут № 16 едет по центру города с подъездом к территории Больничного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.