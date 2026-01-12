В Быково завершено 80% работ по строительству подземного перехода

Строительная готовность подземного пешеходного перехода между станциями Быково и Удельная в Раменском округе достигла 80%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Раменском округе продолжается строительство подземного пешеходного перехода между станциями Быково и Удельная. Новый переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строители приступили к монтажу металлоконструкций павильонов входных групп. После завершения этих работ конструкции покрасят и остеклят.

В тоннельной части объекта завершается укладка керамогранита на стенах и гранита на полу. Протяженность тоннеля составит около 50 метров. Переход будет оборудован с учетом потребностей маломобильных граждан, а рядом обустроят пешеходную зону. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.

Проект реализуется в рамках строительства путепровода в районе платформы Быково и связан с развитием МЦД-3. В декабре 2024 года в рамках этого проекта было открыто движение по новому путепроводу, что позволило разгрузить улично-дорожную сеть и улучшить транспортную доступность Раменского округа.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.