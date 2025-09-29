сегодня в 18:24

В Богородском округе завершили ремонт автодороги к СНТ «Березка»

Выполнен ремонт автомобильной дороги к СНТ «Березка» в Богородском округе. Данный адрес — крайний в основном перечне дорог на этот год. Протяженность дорожного полотна составляет 1 120 м, средняя ширина — 3,8 м, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводились в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 годы».

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Богородского округа составляет 861 км. В этом году был реализован ремонт 53 автомобильных дорог протяженностью более 25 км. В адресный перечень вошли такие крупные населенные пункты округа, как г. Старая Купавна и г. Электроугли, села Мамонтово, Ямкино, Балобаново и Кудиново, деревни Марьино, Карабаново, Пешково, Ельня, Бездедово, Тимково, Черепково, Боровково.

Также в перечень работ вошли дороги к нескольким СНТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.