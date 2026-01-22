В Богородском округе выявили 12 нарушителей в ходе рейда на общественном транспорте

В утренние часы с 07:00 до 10:00 специалисты проверили 25 рейсов на 12 маршрутах общественного транспорта в Богородском округе. В ходе рейда было проверено 487 пассажиров.

По итогам проверки к административной ответственности по ч.1 ст. 8.1 КоАП Московской области за безбилетный проезд привлекли 10 человек. Размер штрафа за это нарушение составляет 2000 рублей.

Еще двое пассажиров были оштрафованы по ст. 8.2 КоАП Московской области за неправомерное использование документов, дающих право на льготный или бесплатный проезд. Им назначен штраф в размере 4000 рублей.

Профилактические мероприятия направлены на повышение дисциплины среди пассажиров и водителей общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.