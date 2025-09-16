сегодня в 17:23

В Богородском округе вскоре появится новая дорога к одному из СНТ

В Богородском округе в настоящее время продолжаются работы по ремонту дорожного полотна. Благодаря поддержке правительства, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за счет выделенной дотации в 2025 году на территории Богородского округа запланирован ремонт 53 автомобильных дорог протяженностью более 25 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

В адресный перечень вошли такие крупные населенные пункты округа, как г. Старая Купавна и г. Электроугли, села Мамонтово, Ямкино, Балобаново и Кудиново, деревни Марьино, Карабаново, Пешково, Ельня, Бездедово, Тимково, Черепково, Боровково. Также в перечне работ ремонт дорог к СНТ. Большинство адресов уже отработаны.

В начале этой рабочей недели приступили к работам в СНТ «Березка». Будет сделано и обновлено дорожное покрытие протяженностью более 1 км. Работы планируется завершить в сентябре.

Работы выполняются в рамках муниципальной программы Богородского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 гг.».

Совсем скоро жители данного СНТ смогут оценить результаты работ и насладиться перемещением по новой, удобной дороге.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории округа составляет 861 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.