В Богородском округе продолжается ремонт дорог

сегодня в 14:00

Богородский округ — округ дорог. Общая протяженность автомобильных дорог на территории округа составляет 861 км. Муниципалитет является активным участником государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» по различным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году, благодаря поддержке правительства Московской области и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в план работ удалось включить 53 автомобильные дороги, протяженностью более 25 км.

В одном только Ногинске привели в порядок около 13 улиц, в том числе центральные — Советскую, 3-Интернационала, Трудовую.

В адресный перечень также вошли такие крупные населенные пункты округа, как г. Старая Купавна и г. Электроугли, села Мамонтово, Ямкино, Балобаново и Кудиново, деревни Марьино, Карабаново, Пешково, Ельня, Бездедово, Тимково, Черепково, Боровково. Также в перечне работ — ремонт дорог к СНТ.

Остаются пока в работе дорога к СНТ «Березка», и ул. Дорожная в г. Старая Купавна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.