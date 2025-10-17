сегодня в 13:03

В Богородском округе продолжается обновление автопарка на автобусных маршрутах

В Богородском округе продолжается работа по замене автопарка на автобусных маршрутах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

От жителей г. Старая Купавна не раз поступали жалобы на работу маршрута № 444 Старая Купавна (з-д Акрихин) — Москва (м. Партизанская). Люди, в частности, обращали внимание на техническое состояние транспортного средства.

17 октября новый автобус вышел на линию. Это стало возможно благодаря Правительству Московской области. Чуть ранее губернатор Андрей Воробьев передал «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ.

Первые пассажиры уже успели оценить качество и комфортабельность транспортного средства. На данном маршруте насчитывается порядка 14 автобусов. В планах — поэтапная замена транспорта на новые образцы отечественного производства: ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас.

Всего в этом году в Подмосковном регионе на линии выйдет 428 новых автобусов — 264 уже работают. Столь масштабная программа модернизации стала возможна благодаря поддержке Минпромторга и Правительства России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.