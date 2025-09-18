В Богородском округе продолжается ямочный ремонт дорог

Поддерживающий ремонт дорог ведется на территории Богородского округа регулярно. Но в более активную фазу он входит весной, при наступлении благоприятных погодных условий. С приходом тепла темпы ремонта увеличиваются, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В частности, план по ямочному ремонту и по профилированию дорог формируется, исходя из потребностей и выявленных дефектов дорожного полотна в ходе мониторинга, а также по обращениям жителей. Что касается ямочного ремонта, то с начала 2025 г было устранено 8 тысяч 200 ям, что составляет 9600 кв. м. По поводу профилирования дорог — с начала этого года было отгрейдировано 46 тыс. кв. м автомобильных дорог. Грейдирование дорог позволяет привести улицы в порядок и сделать передвижение жителей по ним комфортнее и безопаснее.

Уже проведены работы в таких населенных пунктах, как г. Старая Купавна, г. Электроугли, в деревнях Вишняково, Марьино, Молзино. Профильными специалистами администрации Богородского округа ведется постоянный контроль за работами на дорогах местного значения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.