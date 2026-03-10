сегодня в 17:58

В Богородском округе отремонтируют мост через Вьюнку

Капитальный ремонт моста через реку Вьюнка у деревни Аксеново планируют провести после выбора подрядчика в Богородском округе Подмосковья. Работы завершат в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого электронного конкурса размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, внести изменения в проектную документацию и провести капитальный ремонт мостового перехода через реку Вьюнка у населенного пункта Аксеново на 11,280 км автодороги Устиновка – Аксеново – Электроугли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.