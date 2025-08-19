В Богородском округе отремонтировали 52 автомобильные дороги

Дорожно-ремонтные работы — это не только восстановление дорожного покрытия. Сюда входят и другие мероприятия, в том числе реконструкция обочин, организация безопасности движения, устранение мелких неисправностей. Все эти работы реализуются в полном объеме на территории Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день отремонтированы 52 автомобильные дороги. Было уложено более 143 тысяч кв. м. асфальтового полотна. Протяженность — более 25 км.

Помимо улиц из адресного перечня особое внимание было уделено аварийным участкам. В частности, на ул. Дорожной в Старой Купавне теперь можно передвигаться безопасно. А также 4 подъездным дорогам к СНТ (2,8 км) — дачники остались довольны.

В рамках текущего ремонта были обустроены 5 пешеходных тротуаров в Ногинске, Старой Купавне, д. Пешково, с. Кудиново и с. Мамонтово (1,35 км).

В рамках содержания автомобильных дорог проводятся работы по ямочному ремонту. Адресный перечень формируется с учетом обращений от жителей с портала «Добродел» и по результатам выездных осмотров сотрудниками управления дорожного хозяйства и инспекции дорог. Общая площадь устраненных дефектов составила порядка 7000 кв. м. (а это 6500 ям).

Осуществляются работы по выравниванию профиля дорог. Здесь, прежде всего, речь идет о дорогах, ведущих к массивам для многодетных семей. В частности, в этом году работы были выполнены в с. Воскресенское. В плане этого года — еще четыре автодороги.

Также круглогодично проводятся работы по текущему содержанию дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.