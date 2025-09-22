В Богородском округе отремонтировали 52 автомобильные дороги

По Народной программе «Единой России» за этот год в округе привели в порядок более 24 км дорожного покрытия общей площадью более 143 тыс. кв. м, передает пресс-служба партии.

«Всего в этом году отремонтировали 52 автомобильные дороги. На участках заменили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Особое внимание уделили ямочному ремонту — 7000 кв. м. залатали по наказам жителей. Провели работы по выравниваю дорог», — сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского городского округа Павел Ермилов.

За этот год по наказам жителей только в Ногинске отремонтировали дороги на 13 улицах, в том числе центральных — Советской, 3-го Интернационала, Трудовой.

Исходя из пожеланий граждан, также было обновлено дорожное покрытие в Старой Купавне и Электроуглях, а также в более чем десяти сельских населенных пунктах.

Отметим, в 2024 году по Народной программе партии было отремонтировано 87 автомобильных дорог. В настоящий момент формируется план ремонтных работ на 2026 год, перечень объектов будет составлен в том числе и с учетом наказов жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.