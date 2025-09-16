В Богородском округе обновили остановочные павильоны

На минувшей неделе в Старой Купавне Богородского округа завершились работы по покраске восьми остановочных павильонов, расположенных на улицах Матросова, Большая Московская и Кирова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти работы являются частью ежегодного муниципального контракта на содержание объектов пассажирского транспорта. Комплекс услуг включает в себя текущий ремонт, остекление, покраску и регулярную мойку (один раз в месяц).

Покраска выполняется дважды в год, весной и осенью. Весенняя покраска необходима для защиты от коррозии, которая активно образуется из-за воздействия песко-соляной смеси, используемой в зимний период. Осеннее подкрашивание позволяет обновить выгоревшую за лето краску и поддерживать эстетичный вид городской инфраструктуры.

Регулярное обслуживание позволяет значительно продлить срок службы конструкций, обеспечивая их исправность, безопасность и комфорт для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.