В Богородском округе дорожники ремонтируют участки дорог на Кудиновском шоссе

В Богородском округе специалисты «Мосавтодора» приступили к ремонту дорожного полотна на Кудиновском шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего в округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 9 участков региональных дорог общей протяженностью более 25 км.

«На участке Кудиновского шоссе от улицы Луговой до остановки „Меленки“ дорожные службы приступили к фрезерованию старого покрытия, после выполнят работы по устройству выравнивающего слоя, укладке 4 км нового асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин», — пояснили в ведомстве.

А на участке Кудиновского шоссе от остановки «Сады» до пересечения с трассой М-12 специалисты уже приступили к укладке более 6 км дорожного полотна. Участки шоссе являются высокоинтенсивными, работы на них будут выполнены с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

Для комфортного и безопасного проезда жителей деревень, сел и СНТ специалисты заменят более 14 км асфальтобетонного покрытия подъездных дорог, более 7 км из них выбрали по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Дорожное полотно будет обновлено в деревне Соколово и на Бисеровском шоссе от ул. Шоссейная до ул. Бисерово Озеро.

А на муниципальной сети отремонтируют 44 дороги длиной больше 20 км. Завершить ремонт в округе планируется к осени.

Ознакомиться с адресным перечнем ремонтируемых участков можно на сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/01-04-2024-14-48-33-programma-remonta-na-2024-god.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.