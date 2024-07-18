В Богородском округе 21 июля перекроют движение транспорта из-за велозаезда

сегодня в 17:25

В Богородском округе в связи с проведением велозаезда Gran Fondo Russia 21 июля с 8:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по маршруту заезда «Ногинск — Мамонтово — Карабаново — Черново», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Объехать перекрытие можно через ЦКАД и Щелковское шоссе.

Маршруты № 6 «Полигон-Вокзал-Доможирово», № 8 «Вокзал-Рузино-Баюенки», № 10 «Вокзал-ул. Чапаева», № 24 «Ногинск-Стромынь-Ногинск», № 25 «Ногинск-Ботово-Ногинск», № 36 «Ногинск-Алексеево» и № 158 «Ногинск-Ратьково» будут курсировать в сопровождении экипажей Госавтоинспекции.

Водителей просят быть внимательными, планировать свои поездки заранее. Автобусы, следующие по маршруту велозаезда, могут опаздывать.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.