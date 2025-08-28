В Балашихе завершат ремонт 25 дорог к сентябрю

Депутаты совета депутатов Балашихи Сергей Щукин и Ульяна Кондрякова, а также заместитель главы городского округа Алексей Ковалев оценили состояние пешеходных переходов у образовательных учреждений в микрорайоне Павлино и ход ремонта автомобильной дороги в деревне Полтево. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание было уделено школе № 12, которая после реконструкции два года назад стала одним из самых популярных учебных заведений, куда ежедневно приходят сотни детей.

«Было принято решение о создании полноценной безопасной инфраструктуры, включая установку современных пешеходных переходов и дорожных знаков даже на прилегающих дворовых территориях. Теперь дети знают, где переходить дорогу, и активно используют три обустроенных перехода вокруг школы, что обеспечивает безопасный путь для жителей деревни Павлино и ближайших домов. В ходе обхода подтвердилось хорошее состояние всех объектов, при этом в планах есть дальнейшие улучшения, например, добавление дополнительного освещения в некоторых местах», — рассказал Сергей Щукин.

Алексей Ковалев рассказал о масштабном ремонте дорог в округе. В текущем году в программу включено 25 объектов, работы по которым планируется завершить к сентябрю. Особый акцент сделан на одном из ключевых оставшихся — это 730-метровая дорога в деревне Полтево.

«Этот проект является ответом на давний запрос жителей об обустройстве тротуара: в ходе ремонта дорогу расширят с 5-6 метров до 8 метров, что позволит создать безопасный и удобный для обслуживания двухметровый тротуар, а также оборудовать две полосы движения по 3 метра каждая для безопасного разъезда транспорта. В целом, в этом году в Балашихе тротуарами оборудованы 4,8 километра дорог, включая Объездное шоссе, Центральную улицу в Никольско-Архангельском, дорогу в Полтево и дорогу к СНТ «Заря», — сказал Алексей Ковалев.

Все эти проекты реализованы с учетом прошлогодних пожеланий жителей, что значительно повысило качество и безопасность пешеходной инфраструктуры города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.