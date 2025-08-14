В Балашихе запустят беспилотный общественный транспорт

сегодня в 12:44

Беспилотный общественный транспорт запустят в Балашихе. Маршрут №336 «Балашиха (а/с Южная) – Москва (метро Партизанская)» станет одним из трех первых маршрутов которые определили в качестве пробных этого проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальные шаги по подготовке к запуску проекта уже сделаны при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

Маршрут №336 «Балашиха (а/с Южная) – Москва (метро Партизанская)» является востребованным маршрутом среди жителей городского округа, так как он производит рейсы из населенных жилых районов Подмосковья к метро.

Запустить первые маршруты планируют в 2027 году.

Подобные нововведения являются большим шагом к технологическому прогрессу. Принцип работы беспилотного общественного транспорта представляет собой сложную систему, которая позволяет управлять устройством без водителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.