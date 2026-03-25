В Балашихе выберут лучшего инспектора ДПС округа

Отборочный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» прошел 25 марта в Балашихе на базе подразделения Госавтоинспекции. В нем участвовали восемь инспекторов ДПС, победитель представит округ на областном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс направлен на повышение профессионального уровня сотрудников и совершенствование их служебных навыков. В отборочном этапе приняли участие восемь инспекторов ДПС из подразделений округа.

«Участники соревнуются по ключевым направлениям подготовки, которые необходимы в повседневной службе. По итогам конкурса будет определен победитель, который представит Балашиху на областном этапе соревнований», — рассказал заместитель командира отдельной роты ДПС отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» Алексей Рогачев.

Инспекторы продемонстрировали знания и практические умения по правовой, служебной, огневой, медицинской, технико-криминалистической и физической подготовке.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» объединяет представителей востребованных рабочих специальностей. В 2025 году по поручению президента Российской Федерации проект перезапустили, он стал ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.