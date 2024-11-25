В Балашихе стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход»

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Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» в период с 25 ноября по 1 декабря текущего года проводит профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно — транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

Автоинспекторы напоминают гражданам о необходимости использования световозвращающих элементов, так как это во многих случаях позволит водителю заранее увидеть пешехода, особенно в темное время суток, и принять необходимые для предотвращения ДТП меры.

Также необходимо помнить о том, что несоблюдение ПДД со стороны любого участника дорожного движения приводит к трагическим последствиям.

Каждому автолюбителю необходимо понимать важное правило: заранее снижать скорость перед пешеходным переходом и предоставлять преимущество в движении пешеходу. В свою очередь, пешеход, убедившись в безопасности своего перехода, должен переходить проезжую часть только в установленном месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.