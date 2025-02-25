В Балашихе стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход»

Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» в период с 24 февраля по 2 марта текущего года проводит профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах

Переходить проезжую часть нужно только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, важно руководствоваться его сигналами. Не стоит выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование световозвращающих элементов способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.