В Балашихе самокаты «оккупировали» район: жители жалуются и снимают видео

Жители подмосковной Балашихи выкладывают в социальные сети видео с «полчищами» электросамокатов в районе Железнодорожный. В ходе стрима 360.ru корреспондентка издания пообщалась с горожанами о том, что они думают о «нашествии» данного вида транспорта.

В кадре журналистка показывает обилие самокатов рядом с пешеходной дорожкой. Людям, как замечает ведущая, приходится обходить эти средства индивидуальной мобильности и тратить на это время.

После этого корреспондентка поинтересовалась у местной жительницы, мешают ли горожанам самокаты.

«Да, валяются по всему городу. Конечно (хотели бы, чтобы убрали самокаты — ред.), очень опасно, ребенок может в любое время выпрыгнуть прямо на этот самокат. Ну это же вообще ужасно», — говорит жительница Балашихи.

С наступлением холодного сезона самокаты традиционно убирают с улиц. Пока в Москве и Подмосковье сохранятся теплая погода.