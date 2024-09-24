В Балашихе самокаты «оккупировали» район: жители жалуются и снимают видео
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Жители подмосковной Балашихи выкладывают в социальные сети видео с «полчищами» электросамокатов в районе Железнодорожный. В ходе стрима 360.ru корреспондентка издания пообщалась с горожанами о том, что они думают о «нашествии» данного вида транспорта.
В кадре журналистка показывает обилие самокатов рядом с пешеходной дорожкой. Людям, как замечает ведущая, приходится обходить эти средства индивидуальной мобильности и тратить на это время.
После этого корреспондентка поинтересовалась у местной жительницы, мешают ли горожанам самокаты.
«Да, валяются по всему городу. Конечно (хотели бы, чтобы убрали самокаты — ред.), очень опасно, ребенок может в любое время выпрыгнуть прямо на этот самокат. Ну это же вообще ужасно», — говорит жительница Балашихи.
С наступлением холодного сезона самокаты традиционно убирают с улиц. Пока в Москве и Подмосковье сохранятся теплая погода.