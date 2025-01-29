В Балашихе проведут масштабное обновление дорожно-транспортной сети

В рамках строительства большой многопрофильной больницы в южной части Балашихи проведут модернизацию дорожной сети. Реконструируют улицы Шестая, Струве и Пролетарская, построят центральный участок улицы Главной, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это обеспечит дополнительный подъезд к новой больнице из южной части Балашихи. Чтобы жителям было удобно добираться до больницы, будут изменены маршруты общественного транспорта с учетом заезда к медучреждению. При необходимости добавят автобусы.

«Благодарю президента России Владимира Путина за поддержку проекта, который имеет ключевое значение для всего востока Подмосковья, и нашего губернатора Андрея Воробьева за внимание к Балашихе и ее развитию. Ввод в эксплуатацию нового здания Балашихинской больницы принципиально изменит качество оказания медицинской помощи в городе, а масштабный проект реконструкции дорожной сети позволит в ближайшие годы существенно улучшить транспортную доступность южной части Балашихи», — прокомментировал глава Балашихи Сергей Юров.

Также запланировано строительство путепровода через ж/д пути Горьковского направления МЖД в районе платформы Черное, который улучшит транспортную доступность для жителей микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново.

Планируется реконструкция Носовихинского шоссе, которая сделает удобнее дорогу к станциям МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная, разгрузит микрорайоны Керамик и Железнодорожный. Дополнительно в рамках развития транспортного каркаса Балашихи предполагается строительство выездов на Южно-Лыткаринскую автодорогу от улицы Керамической и улицы Бояринова. Завершить основные работы планируют к концу 2027 — началу 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.