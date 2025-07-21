В Балашихе прошел турнир по волейболу

Ежегодный турнир в честь Дня физкультурника прошел в микрорайоне Заря. В соревнованиях приняли участие не только жители Балашихи, но и спортсмены из Москвы, различных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«У нас здесь очень теплая атмосфера. Мы здесь играем уже 7 лет, все очень любят это место. Главная цель нашего турнира — популяризация пляжных видов спорта», — сказал участник турнира.

Среди игроков присутствовали участники чемпионата России по волейболу, юниоры, профессиональные спортсмены и любители. Турнир проходил в отдельные дни для мужчин и женщин. Победитель и призеры турнира получили вознаграждение.

В рамках соревнований игроки делились на категории «Хард» и «Лайт». В первой категории соревновались профессионалы, спортсмены с большим опытом игры в волейбол и высококлассной технической базой. В категории «Лайт» приняли участие спортсмены-любители, владеющие базовыми приемами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

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