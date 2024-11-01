В Балашихе пройдет профилактическая акция «Пешеходный переход» в ноябре

Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» в период с 1 по 4 ноября проводит профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

Пешеходам нужно переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, стоит руководствоваться его сигналами. Нужно выходить на проезжую часть, убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование световозвращающих элементов способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.