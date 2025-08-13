В Балашихе проходят массовые рейды в целях недопущения ДТП

В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей с 11 по 17 августа 2025 года Госавтоинспекция МУ МВД России «Балашихинское» усилит меры и проведет целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При проведении мероприятий инспекторы ДПС используют метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

