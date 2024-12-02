В Балашихе проходит профилактическое мероприятие «Опасный груз»

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В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 2 по 8 декабря текущего года в Балашихе проводится профилактическое мероприятие «Опасный груз». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно ПДД РФ опасными грузами считаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

Перевозка опасных грузов должна осуществляется в строгом соответствии с правилами дорожного движения РФ, инструкцией о правилах перевозки опасных грузов, а также другими нормативными документами, регламентирующими правила перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями безопасности (ДОПОГ).

В рамках мероприятия автоинспекторами будет осуществляться проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.

Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена ст. 12.21.2 КРФоАП «Нарушение правил перевозки опасных грузов». К нарушителям таких правил будут приняты меры административного воздействия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.