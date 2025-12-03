В Балашихе продолжается реконструкция станции МЦД-4 Железнодорожная

В Балашихе продолжается второй этап реконструкции станции МЦД-4 Железнодорожная, который планируют завершить во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках второго этапа реконструкции станции МЦД-4 Железнодорожная в Балашихе обновляют платформы №3 и 4, а также строят северный вестибюль с конкорсом и сходами на платформы.

В сентябре завершили строительство пассажирской платформы №3 и схода на нее. Сейчас специалисты ведут работы по возведению новой платформы №4: демонтировали старую платформу, устроили фундаментную плиту схода, смонтировали пролетное строение. Продолжается разработка котлована под фундамент, монтаж, гидроизоляция и бетонирование фундаментов и стоек.

Параллельно идет строительство северного вестибюля, площадь которого составит более 5,7 тысячи квадратных метров. Станция Железнодорожная остается одной из самых загруженных в Подмосковье — ежедневно ей пользуются свыше 60 тысяч пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.