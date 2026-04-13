В Балашихе Подмосковья модернизируют 9 дорог к 2028 году

Модернизация улично-дорожной сети пройдет в южной части Балашихи до 2028 года для улучшения транспортной доступности и подъезда к новой областной больнице. Планируется построить и реконструировать девять дорог общей протяженностью около 13 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках проекта реконструируют Носовихинское шоссе, улицы Шестую, Струве, Пролетарскую, Бояринова и Керамическую, построят путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицу Главную с улицей Пригородной. Работы позволят разгрузить южную часть города и обеспечить дополнительный подъезд к Балашихинской областной больнице. Транспортная доступность улучшится более чем для 500 тыс. жителей.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что строительство путепровода у станции Черное уже началось, его готовность составляет 5%.

«Комплекс мер позволит существенно разгрузить южную часть Балашихи и обеспечит дополнительный подъезд к новой областной больнице», — пояснил Сибатулин.

Завершить строительство путепровода планируют в 2028 году. Контракты на проектирование и реконструкцию улиц Струве и Шестой уже заключены, окончание работ намечено на 2027 и 2028 годы. Также подписаны госконтракты на реконструкцию Носовихинского шоссе и улицы Пролетарской, строительство участка улицы Главной и выездов на Южно-Лыткаринскую автодорогу.

На Носовихинском шоссе расширят проезжую часть до четырех полос, построят путепровод и подземные пешеходные переходы. Это улучшит транспортную ситуацию в микрорайонах Керамик и Железнодорожный и обеспечит удобный подъезд к станциям МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная.

Новые выезды на Южно-Лыткаринскую автодорогу соединят улицы Керамическую и Бояринова с ЮЛА, обеспечив альтернативные маршруты в разные части города и выезд на Северо-Восточную хорду, трассу М-12 «Восток» и Горьковское шоссе.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.