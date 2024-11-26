сегодня в 18:28

В Балашихе открыли 2 быстрые зарядные станции для электротранспорта

В городском округе Балашиха установили две новые быстрые зарядные станции для электротранспорта, каждая мощностью 150 кВт. Водители смогут зарядить аккумулятор своих экоавтомобилей за 20-40 минут, что значительно сокращает время ожидания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова сообщила, что новые станции расположены по следующим адресам:

микрорайон Железнодорожный, улица Рождественская, 3;

улица Энтузиастов, 48.

Тананова также уточнила, что с появлением этих зарядных станций общее количество быстрых зарядных станций в Подмосковье достигло 210.

Это продолжает усиливать инфраструктуру для электротранспорта и способствует развитию экологии в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.