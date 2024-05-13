В Балашихе оптимизировали движение на двух перекрестках Носовихинского шоссе

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают оптимизацию движения транспортных потоков. За прошедшую неделю скорректированы и настроены режимы работы 4 светофорных объектов. Работы провели в Красногорске, Чехове и Балашихе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Чехове увеличили время проезда по Старосимферопольскому шоссе за счет корректировки режима светофора на пересечении с ул. Почтовой. Утренний и вечерний режим работы добавили на светофорах на двух перекрестках Носовихинского шоссе с шоссе Ильича и с ул. Школьной в Балашихе.

А в Красногорске дорожники установили дополнительный транспортный светофор перед Железнодорожным переулком, где расположен ЖК «Тетрис», разделив пешеходные направления на перекрестке Волоколамского шоссе с ул. Речной.

Точечная корректировка оптимизирует движение и позволяет повысить пропускную способность дороги на 10-15%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.