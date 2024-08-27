В Балашихе начали делать съезд к ЖК «Алексеевская Роща»

В Балашихе дорожники приступили к устройству нового съезда к ЖК «Алексеевская Роща» с Щелковского шоссе. Работы ведутся силами администрации округа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Планируется обустроить левый поворот у Бургер Кинга, чтобы обеспечить заезд автобусов большого класса на территорию ЖК, так как сейчас они для заезда делают крюк в 3 км по Щелковскому шоссе. После устройства съезда экономия в пути составит 20-30 минут в час пик», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время проводятся работы по подготовке территории для обустройства съезда — работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Также в рамках проекта по улучшению транспортной доступности «Алексеевской Рощи» предусмотрены организация одностороннего движения и перенос остановочного пункта на территории жилого комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.