В Балашихе к открытию больницы построят семь дорог

Семь дорожных участков реконструируют и построят к открытию многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Движение по части обновленных улиц планируют запустить к осени 2026 года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время выезда на стройплощадку, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Медицинский комплекс в Ольгино станет одним из крупнейших в Подмосковье. В его составе предусмотрены круглосуточный стационар на 1123 койки и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Здесь будут оказывать помощь по 26 профилям, штат составит 700 врачей и около 2300 сотрудников медперсонала. Общая площадь объекта — порядка 160 тыс. кв. метров.

«Семь дорожных участков будет реконструировано и построено к открытию медицинского комплекса. На эти цели предусмотрено финансирование — порядка 6,5 млрд рублей», — сообщил Игорь Брынцалов.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, сейчас идут реконструкция улицы Шестая, а также строительство и обновление улиц Струве и Бояринова. Движение по ним планируют открыть к осени 2026 года. В дальнейшем предусмотрено расширение улиц Главная, Пролетарская и Автозаводская с организацией выезда на Носовихинское шоссе и связью с дорогой Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.

Строительная готовность больницы приближается к 40%. Подрядчику предстоит подключить тепло и инженерные сети и приступить к отделке. Проектом предусмотрено более 800 единиц оборудования, включая два аппарата МРТ, три КТ и два ангиографа, а также создание регионального сосудистого центра и 21 операционной. Формирование медицинской команды уже началось совместно с региональным минздравом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.