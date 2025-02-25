В Балашихе до 2 марта проверят прохождение водителями техосмотра

В целях повышения уровня обеспечения безопасности транспортных средств, связанного с техническим состоянием подвижного состава, усиления ответственности владельцев, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за соблюдение требований законодательства в области технического осмотра в период с 24 февраля по 2 марта текущего года на территории городского округа Балашиха проводится профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Периодичность прохождения технического осмотра для владельцев транспортных средств установлена требованиями ФЗ от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр.

При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты, что впоследствии влечет за собой негативные последствия в отношении собственника транспортного средства.

Рекомендуем обращаться на проверенные пункты технического осмотра и проходить технический осмотр своего автомобиля своевременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.