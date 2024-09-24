В Балашихе для автомобилей и пешеходов возвели мост через Пехорку

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации автомобильно-пешеходному мосту, построенному в городском округе Балашиха. Транспортный объект построили в рамках развития транспортной доступности жилого комплекса «Пехра», сообщает пресс-служба ведомства.

Новый путепровод упростит выезд с территории жилого комплекса, сделает передвижение по городу более удобным, а также даст возможность быстро выехать на шоссе Энтузиастов.

Мост длиной чуть более 38 метров и шириной около 23 метров имеет четыре полосы движения. По обе стороны проезжей части обустроены безопасные тротуары для пешеходов. В ближайшее время здесь нанесут разметку и установят дорожные знаки, а также системы освещения.

Застройщик — ГК «Гранель» — приступил к подготовке документов для ввода транспортного объекта в эксплуатацию. Запустить движение по мосту планируют уже в ноябре текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.