В Балашихе 17–23 февраля проверят водителей на знание правил перевозки детей

В целях предупреждения детской дорожной аварийности в зимний период на территории Балашихи с 17 по 23 февраля сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель мероприятия — выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений Правил дорожного движения РФ со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает, что пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».

Ответственность за нарушение данных требований наступает в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.