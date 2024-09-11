В Балашихе 14 сентября перекроют несколько улиц
Фото - © Пресс-служба администрации Балашихи
Для проведения памятного забега в День города, 14 сентября, в Балашихе перекроют несколько улиц. С 10:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Новая, Луговая, Комсомольский проезд в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Забег пройдет в честь открытия мурала Семену Еремину. Маршрут включает в себя дистанцию 3 км, который пройдет по улицам Луговая и Новая.
Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке. Регистрация завершится 12 сентября или после достижения лимита участников. Всего открыто 194 слота. Участие бесплатное.
В конце мероприятия пройдет награждение победителей памятными медалями забега.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.