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В Балашихе 14 сентября перекроют несколько улиц

Для проведения памятного забега в День города, 14 сентября, в Балашихе перекроют несколько улиц. С 10:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Новая, Луговая, Комсомольский проезд в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег пройдет в честь открытия мурала Семену Еремину. Маршрут включает в себя дистанцию 3 км, который пройдет по улицам Луговая и Новая.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке. Регистрация завершится 12 сентября или после достижения лимита участников. Всего открыто 194 слота. Участие бесплатное.

В конце мероприятия пройдет награждение победителей памятными медалями забега.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.