В Апрелевке начали устройство опор путепровода

В рамках строительства путепровода в Апрелевке подрядная организация приступила к устройству опоры № 5 со стороны ул. Апрелевской, которая находится в непосредственной близости от железной дороги. Также со стороны ул. Самохина ведется устройство опоры № 4, находящейся вблизи железной дороги, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В настоящее время ведутся работы по устройству подпорных стен № 1 и 2 со стороны ул. Самохина. Также на ул. Апрелевской ведутся работы по устройству временных объездных дорог для освобождения фронта работ по возведению подпорных стен № 3 и 4. В рамках строительства подпорных стен и временных дорог специалисты занимаются переустройством сетей связи и электроснабжения», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Строительство путепровода увязано с модернизацией, которую проводила РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный».

Открыть движение по путепроводу планируется в декабре 2024 г.

Новый транспортный объект соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, в том числе для экстренных служб.

Дорожная ситуация улучшится непосредственно для более чем 36 тыс. жителей г. Апрелевки, а также прилегающих СНТ и населенных пунктов. В целом, улучшится транспортная доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.