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В Аникеевке начали монтаж металлоконструкций путепровода со стороны Новорижского шоссе

В Красногорске в рамках строительства путепровода в Аникеевке строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения со стороны Новорижского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«После строители начнут монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения между опорами № 5 и 6 непосредственно над железной дорогой. Параллельно продолжается монтаж металлоконструкций пролетного строения со стороны Волоколамского шоссе. Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тыс. тонн», — сказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также проводятся работы по строительству ливневой канализации, рядом с железнодорожной станцией идет устройство парковочного пространства и площадки Северного ТПУ. Общая строительная готовность путепровода составляет 57%.

Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.