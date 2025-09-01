сегодня в 15:20

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения ввели около 14:45 по московскому времени. Они необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Ограничения в аэропорту Волгограда уже вводились рано утром 1 сентября. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла самолеты.

Также ограничения действовали в ночь на 1 сентября и утром в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова и Самары.