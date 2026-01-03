сегодня в 23:01

В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В субботу силы ПВО уничтожили еще 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о том, что ВСУ пытаются атаковать Москву, появилось в 19:37 по московскому времени. И в дальнейшем в течение получаса Собянин сообщил, что представители киевского режима направили в Москву еще шесть дронов.

