В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет в гражданские самолеты.

Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Время возобновления работы аэропорта не уточняется.

Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Минувшей ночью в Росавиации сообщали, что в ряде других российских аэропортах Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов.

