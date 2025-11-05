В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет в гражданские самолеты.
Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Время возобновления работы аэропорта не уточняется.
Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
Минувшей ночью в Росавиации сообщали, что в ряде других российских аэропортах Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов.
