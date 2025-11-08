В аэропорту Пензы снова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Пензы снова были вынуждены ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ночью аэропорт уже останавливал работу.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Время возобновления работы аэропорта не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло вылета рейсов.
Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.
