В аэропорту Пензы снова ввели ограничения на полеты Транспорт сегодня в 05:38

В аэропорту Пензы снова были вынуждены ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ночью аэропорт уже останавливал работу. Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Время возобновления работы аэропорта не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло вылета рейсов. Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.