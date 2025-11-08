В аэропорту Пензы снова ввели ограничения на полеты

Транспорт

В аэропорту Пензы снова были вынуждены ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ночью аэропорт уже останавливал работу.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Время возобновления работы аэропорта не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло вылета рейсов.

Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября  ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.

