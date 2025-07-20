В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
Аэропорт Нижнего Новгорода снова открыт для приема и выпуска самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».
Отмечается, что меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Воздушная гавань с 4.05 мск не принимала и не отправляла гражданские самолеты.
Ночью ПВО отражала атаки БПЛА на российские города. Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.