В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения

сегодня в 06:21

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает самолеты. Отмечается, что мера временная. При этом время возобновления работы аэропорты не уточняется.

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности.

Ранее средства противовоздушной обороны ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами.

