В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает самолеты. Отмечается, что мера временная. При этом время возобновления работы аэропорты не уточняется.
Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности.
Ранее средства противовоздушной обороны ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами.
