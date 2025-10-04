сегодня в 05:39

В аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные судна.

Отмечается, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 7 БПЛА в Киришах в Ленобласти.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной сбивают БПЛА в Киришах в Ленинградской области. В промзоне произошел пожар после падения обломков.

