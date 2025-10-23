В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Во время действия ограничения воздушные гавани не смогут принимать и отправлять гражданские самолеты.
В аэропортах Саратова и Тамбова также ранее ввели временные ограничения на полеты.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.
