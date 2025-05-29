В аэропорту Калуги введены временные ограничения
В аэропорту Калуги начали действовать временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры направлены на обеспечение безопасности.
Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты.
Ночью на работу аэропорта Внуково вводились временные ограничения.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках.
Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными.