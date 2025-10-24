сегодня в 22:47

В аэропорту Калуги введены ограничения на полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли необходимые меры для минимизации рисков пассажирских перевозок, сказано в сообщении

В пятницу утром тогда как в других аэропортах, включая Домодедово и Жуковский, ограничения уже сняты.

период действия ограничений семь самолетов, следовавших в Домодедово, были перенаправлены на запасные аэродромы.